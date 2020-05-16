Киев, 16 мая 2020, 15:19 — REGNUM До конца мая 2020 года Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит, заявил 16 мая глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в интервью «BBC Украина».
Он пожаловался, что в Верховной раде есть несколько постановлений, которые блокируют подписание законопроекта о национализированных банках.
Смолий выразил надежду, что вскоре эти постановления будут отменены, а закон подписан.
Он добавил, что если транш не придёт в мае, то его следует ожидать в начале июня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украине следует двигаться в сторону отказа от сотрудничества с МВФ.
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