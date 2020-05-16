Киев, , 15:19 — REGNUM До конца мая 2020 года Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит, заявил 16 мая глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в интервью «BBC Украина».

Он пожаловался, что в Верховной раде есть несколько постановлений, которые блокируют подписание законопроекта о национализированных банках.

Смолий выразил надежду, что вскоре эти постановления будут отменены, а закон подписан.

«Соответственно, после подписания закона президентом будет объявлено заседание совета директоров МВФ… После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем ещё в мае получить первый транш», — сообщил глава НБУ.

Он добавил, что если транш не придёт в мае, то его следует ожидать в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украине следует двигаться в сторону отказа от сотрудничества с МВФ.

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