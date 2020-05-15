Киев, , 19:57 — REGNUM Украине нужно двигаться в сторону отказа от зависимости от МВФ, написал глава исполнительного комитета реформ этой страны Михаил Саакашвили 15 мая в Facebook.

Поясняя своё заявление о том, что Украине нужно будет в определённый момент отказаться от помощи МВФ, политик заявил:

«Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил 15 мая, что деньги МВФ пока нужны Украине для расчёта по внешним задолженностям и что пока приходится «ходить на поклон».

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ