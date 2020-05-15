Киев, 15 мая 2020, 19:57 — REGNUM Украине нужно двигаться в сторону отказа от зависимости от МВФ, написал глава исполнительного комитета реформ этой страны Михаил Саакашвили 15 мая в Facebook.
Поясняя своё заявление о том, что Украине нужно будет в определённый момент отказаться от помощи МВФ, политик заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил 15 мая, что деньги МВФ пока нужны Украине для расчёта по внешним задолженностям и что пока приходится «ходить на поклон».
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