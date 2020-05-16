Киев, , 13:15 — REGNUM Главы украинских больниц сообщают лишь о половине всех случаев заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом написал 15 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого второго медика!» — сообщил Ляшко.

Он добавил, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медработников должен рассматриваться как профзаболевание. Чиновник также рассказал, что расследовано десять случаев заболевания медиков коронавирусной пневмонией, при этом семь случаев оказались связаны с профессиональной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 мая на Украине выявили 17 858 случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались 497 человек, из них 25 медработников.

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