Киев, , 09:37 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 17 858, сообщили 16 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Так, за сутки в стране выявили 528 новых случаев. В данный момент госпитализированы 5669 человек, из них 643 медработника и 226 детей. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён 231 человек, в частности 19 медработников и один ребёнок.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 497 человек, из них 25 медработников… В общем 4096 пациентов уже выздоровели», — рассказали в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве выявили очаг заражения SARS-CoV-2 — в одном из интернатов для девочек коронавирус выявили у 81 человека.

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