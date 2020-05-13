Киев, 13 мая 2020, 14:31 — REGNUM В 2020 году правительство Украины рассчитывает взять в долг у международных кредиторов $10 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 мая во время часа вопросов к правительству.
Шмыгаль уточнил, что речь идёт о средствах Международного валютного фонда (МВФ), Евросоюза и других европейских структур.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может в течение 3−4 недель получить кредит от МВФ в размере $1,75 млрд и ещё один такой же транш до конца года.
Читайте также: В Раде рассказали, когда Украина может получить кредит от МВФ