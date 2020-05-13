Киев, , 14:31 — REGNUM В 2020 году правительство Украины рассчитывает взять в долг у международных кредиторов $10 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 мая во время часа вопросов к правительству.

«Все эти средства… Их объём в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки», — рассказал он.

Шмыгаль уточнил, что речь идёт о средствах Международного валютного фонда (МВФ), Евросоюза и других европейских структур.

«Важно, чтобы мы двигались вперёд и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из неё ещё лет десять», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может в течение 3−4 недель получить кредит от МВФ в размере $1,75 млрд и ещё один такой же транш до конца года.

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