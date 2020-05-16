Джакарта, , 11:26 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан издал постановление, касающееся санкций за нарушение ограничительных мер, сообщает Detik.

В столице Индонезии в начале июня введут штрафы для жителей, которые не наденут защитную маску.

«Мы в Джакарте производим 20 миллионов масок. Позже все жители получат по две маски, а с начала июня мы будем применять штрафы для тех, кто их не носит», — заявил губернатор.

«Если все наденут маски вероятность заражения снизится», — продолжил Анис Басведан.

Известно, что за нарушение жителям Джакарты грозит административное письменное предупреждение, социальная работы или штраф в размере не менее 100 тысяч рупий ($6,7) и не более 250 тысяч рупий ($16,8).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что не ослабит широкомасштабные социальные ограничения, чтобы сократить число новых случаев заражения.

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