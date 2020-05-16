Париж, , 08:41 — REGNUM Власти Франции планируют организовать второй тур муниципальных выборов 28 июня, передает BFM TV.

Гипотеза о проведении второго тура муниципальных выборов в конце июня представляется всё более вероятной. Правительство сохраняет осторожность и, тем не менее, полагается на рекомендации учёного совета, который представит свой доклад в понедельник, 18 мая 2020 года.

Для проведения второго тура должны быть выполнены два условия: одобрение учёного совета и безопасность жителей Франции.

Ожидается, что после одобрения учёного совета премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить «не позднее 23 мая» отчет в парламент, который определит, может ли второй тур состояться в июне. В противном случае новая дата должна быть согласована с парламентом.

Напомним, первоначально запланированный на 22 марта, второй тур муниципальных выборов был отложен из-за эпидемии COVID-19.