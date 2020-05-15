Тирасполь, , 20:26 — REGNUM Молдавия пытается оклеветать Приднестровье, обвиняя его в срыве заседаний экспертных (рабочих) групп по таможенным проблемам и проблемам прав человека. Как заявили в приднестровском МИД, выступая с обвинениями в адрес ПМР молдавских власти пытаются манипулировать общественным мнением на международном уровне, передает ИА REGNUM.

«В данном случае молдавская сторона в очередной раз попала в нелепое положение, интерпретируя стандартную техническую процедуру согласования даты и времени проведения встреч профильных специалистов в формате видеосвязи. В частности, именно приднестровская сторона предложила сегодняшнюю дату встречи экспертов по таможенным вопросам для обсуждения постоянно возникающих проблем с импортом, а необходимость ее переноса возникла по причине неготовности молдавских представителей. Более того, мы также обозначили конкретную дату онлайн-встречи подгруппы по правам человека», — приводят позицию приднестровского дипломатического ведомства «Новости Приднестровья».

В Тирасполе подчеркнули, что именно молдавская сторона преднамеренно срывает работу экспертных групп. «К примеру, с января этого года заседание подгруппы по банковским вопросам многократно переносилось Кишиневом, который и сегодня не дал ответа о готовности к работе. Без ответа остались инициативы Приднестровья об организации онлайн-общения экспертных групп по телекоммуникации и автотранспорту. Как известно, подавляющее большинство обязательств молдавской стороны в переговорах, принятых в рамках пакета «Берлин плюс», до сих пор не выполнено. И, судя по блокированию динамики экспертного диалога, выполнять эти международные обязательства Молдова не торопится», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что поиск новых поводов обвинить Приднестровье в период эпидемии для Кишинева стал «некой формой аврального спасения своего имиджа». «Оглушительный провал спекулятивного и нежизнеспособного плана с проведением выдуманного «экстренного» заседания формата «5+2» онлайн, очевидная нелепость регулярно озвучиваемых молдавской стороной обвинений по различным поводам, недавний официальный визит делегации ВОЗ по просьбе Приднестровья, прошедший на высоком профессиональном уровне и в конструктивном ключе, — все эти факторы усиливают недоверие международных партнеров к подходам РМ. В этих условиях молдавская сторона пытается найти хоть какой-то предлог, чтобы переложить вину на Приднестровье», — подвели итог в МИД ПМР.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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