Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Значительная часть чиновников исходит из того, что они, скорее всего, не понесут никакого реального наказания за невыполнение прямого поручения президента, и их опыт свидетельствует об этом же, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 мая, политолог Владимир Васильев, комментируя сообщения о задержках с выплатой врачам обещанных им дополнительных средств.

Как сообщалось ранее, в начале апреля 2020 года Владимир Путин поручил губернаторам обеспечить дополнительные выплаты всем врачам, работающим с заражёнными коронавирусом. 11 мая президент отметил, что лично проверит исполнение этого поручения, которое должно было быть выполнено до 15 мая. Тем не менее в ряде регионов средства поступили врачам лишь вечером 14 мая, не везде они поступили в полном объеме, а как минимум в трех субъектах федерации эти средства не поступили и 15 мая.

« Главная проблема состоит в том, что чиновники чувствуют себя относительно неприкосновенными. И ведут себя в таких ситуациях они очень спокойно. Они привыкли к тому, что даже если они не выполнят каких-то поручений, то ответственность за это все равно не наступит. Что последствия им гарантированы только в том случае, если они прямо нарушат закон.