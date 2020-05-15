Москва, , 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Уточняются полномочия Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Предполагается, что такое обучение можно будет организовать не только по всей стране, но и в отдельном регионе, районе или муниципалитете.

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