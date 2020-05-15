Джакарта, , 11:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан пережить такое испытание, как COVID-19, оставаясь спокойными и терпеливыми, сообщает Antara.

«Давайте встретимся с этим испытанием спокойно и терпеливо, паника — это половина болезни, спокойствие — это половина лекарства, а терпение — отправная точка для исцеления», — заявил президент.

Глава государства призвал склонить головы, смириться, попросить Всемогущего дать терпение, принять это бедствие, пережить и пройти данное испытание.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 6 836 семей в Джакарте ожидают распределения социальной помощи от государства.

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