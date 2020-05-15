Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Суд в США обязал администрацию президента страны Дональда Трампа предоставить электронную переписку, касавшуюся военной помощи Украине. Об этом сообщило 13 мая издание Law and Crime.

Решение было принято в ходе рассмотрения иска газеты The New York Times, которая посчитала, что американские чиновники нарушают закон о доступе к информации.

Судья Эми Джексон решила, что Белый дом должен предоставить письма, в которых идёт речь о приостановке военной помощи Украине.

«Именно, документы в этой категории — это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объёме, сроках и цели задержки военной помощи Украине», — рассказала заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

Напомним, в 2019 году Трампа обвинили в том, что он задержал поставки военной помощи Украине, чтобы оказать давление на руководство страны, а также, преследуя внутреннеполитические цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году Украина закупит в США три крупные партии оружия.

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