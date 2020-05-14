п. Старомихайловка, , 21:53 — REGNUM Повреждения получили четыре домостроения в посёлке Старомихайловка (ДНР) в результате атаки ВСУ 14 мая, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Повреждёнными оказались дома на улице Жуковского: 18, 28а, 31 и 41.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом номер 18 по улице Жуковского в Старомихайловке загорелся в результате обстрела со стороны ВСУ. По посёлку украинская сторона стреляла из гранатомётов и вооружений БМП-2.

Читайте ранее в этом сюжете: После обстрела ВСУ на окраине Донецка запылал жилой дом