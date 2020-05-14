Женева, Швейцария, , 19:58 — REGNUM Уход в отставку Роберту Азеведу, нынешнего гендиректора ВТО, запланирован на 31 августа 2020 г., сообщили 14 мая в пресс-службе организации.

Инициатива принадлежит самому главе организации, который решил покинуть пост на год раньше срока.

Азеведу «Это личное решение, семейное решение, и я уверен, что оно служит высшим интересам организации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об уходе Азеведу со своего поста рассказали агентству Bloomberg источники, отметившие, что входящие в организацию страны уже оповещены через своих представителей.

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