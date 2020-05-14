Женева, Швейцария, 14 мая 2020, 19:58 — REGNUM Уход в отставку Роберту Азеведу, нынешнего гендиректора ВТО, запланирован на 31 августа 2020 г., сообщили 14 мая в пресс-службе организации.
Инициатива принадлежит самому главе организации, который решил покинуть пост на год раньше срока.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об уходе Азеведу со своего поста рассказали агентству Bloomberg источники, отметившие, что входящие в организацию страны уже оповещены через своих представителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Гендиректор ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку — СМИ