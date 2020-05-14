Москва, , 17:46 — REGNUM Очередная встреча Совета государств Балтийского моря при участии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится 19 мая, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уточняется, что встреча состоится в формате видеоконференции. Участники будут подводить итоги председательства в совете Дании.

Также переговорщики коснутся ситуации с пандемией, а кроме того, других проблем, в частности вопросов изменения климата, ситуации с организованной преступностью.

Захарова «Участникам сессии предстоит одобрить новую редакцию уставных документов Совета государств Балтийского моря».

Напомним, вышеуказанный Совет был учреждён в марте 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря.

В организацию, помимо Дании и России, входят Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Исландия, а также Комиссия европейских сообществ.