Москва, , 15:44 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) выражает свою полную поддержку призыву Сербской церкви и Епископского совета Черногории о скорейшем освобождении епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, которых задержала черногорская полиция. Об этом 14 мая рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Русская православная церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Также он выразил обеспокоенность РПЦ информацией об унизительном обращении со священнослужителями православной церкви.

Кроме этого, Иларион рассказал, что ранее патриарх Сербский Ириней, Синод Сербской православной церкви и Епископский совет Черногории призвали как можно скорее освободить задержанных.

«Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и священноначалием Православной церкви в данной стране», — отметил глава отдела внешних церковных связей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что священников Сербской православной церкви задержала на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского полиция Черногории. Затем 13 мая в нескольких городах страны прошли массовые акции против этого, которые полиция разгоняла с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.