Москва, , 13:48 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса Счетная палата РФ видит риски повсеместного перепрофилирования больниц и клиник и прогнозирует рост вспышек других инфекций, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы наблюдаем процесс снижения объемов оказания плановой помощи пациентам в виду вынужденного перепрофилирования медцентров, приостановление процессов профилактического наблюдения, диспансеризации и вакцинации, что в конечном итоге может привести к возможным вспышкам других инфекций, обострению хронических болезней», — заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

Она рекомендовала учесть эти негативные тенденции.

«Это, безусловно, вынужденные меры, но в перспективе необходимо учесть эти тенденции, издержки, а также обратить внимание на другие страны, на вопросы внедрения технологических решений в части телемедицины, эпидемиологического мониторинга и прогнозирования и обмена данными», — отметила замглавы Счетной палаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Госдуме состоялся «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаилом Мурашко.