Цхинвал, , 13:14 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов утвердил ратификационную грамоту о присоединении республики к Конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Ратификационная грамота опубликована на сайте дипломатического ведомства. Она была подписана главой республики 13 мая. Бибилов тем самым подтвердил, что в Южной Осетии будут выполнятся обязательства, прописанные в Конвенции.

Стоит отметить, что парламент Южной Осетии ратифицировал документ по борьбе с экстремизмом 20 марта. Конвенцию подписали в июне 2017 года в Астане Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Правила позволяют присоединяться к ней любые страны, в том числе те, которые не состоят в ШОС.