Киев, , 12:29 — REGNUM Правительство Украины планирует разгрузить тюрьмы в связи с пандемией коронавируса, заявил министр юстиции страны Денис Малюська, сообщил 14 мая телеканал «Громадське».

Он рассказал, что министерство юстиции Украины подготовило два законопроекта, согласно одному из которых на свободу выйдут люди, не совершавшие тяжёлых преступлений.

«Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, это бывшие участники «АТО», которые отбыли более трети наказания», — уточнил министр.

Второй законопроект позволяет судам чаще использовать отсрочку наказания. Законопроекты должна рассмотреть и поддержать Верховная рада Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська рассказал, что для принятия процессуальных решений на Украине можно использовать искусственный интеллект, который будет анализировать данные из реестра заключённых.

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