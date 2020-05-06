Киев, 6 мая 2020, 08:42 — REGNUM Искусственный интеллект можно привлечь к анализу рисков принятия процессуальных решений: избрания меры пресечения или санкций, условно-досрочного освобождения и т. д. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська 5 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Он считает, что программа с использованием искусственного интеллекта должна анализировать данные, собранные в реестре осуждённых и заключённых.
В качестве альтернативы Малюська предложил создать некий калькулятор баллов и анализировать его данные.
Юрист Андрей Портнов отметил, что чиновник выставил себя посмешищем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Малюська заявил, что пожизненно осуждённые — это очень сдержанные, умные и интеллигентные люди, которых он готов взять на работу.
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