Киев, , 08:42 — REGNUM Искусственный интеллект можно привлечь к анализу рисков принятия процессуальных решений: избрания меры пресечения или санкций, условно-досрочного освобождения и т. д. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська 5 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он считает, что программа с использованием искусственного интеллекта должна анализировать данные, собранные в реестре осуждённых и заключённых.

«Нужен профессиональный совет: есть смысл приобретать существующий софт за рубежом (например Сompas в Штатах)? Стоит заказывать разработку софта с нуля? Есть отечественные компании, которые могут разработать аналог не за все деньги вселенной?» — написал министр.

В качестве альтернативы Малюська предложил создать некий калькулятор баллов и анализировать его данные.

«Есть риск, что привлечённый к работе минюста искусственный интеллект, первым делом выгонит с работы Малюську», — прокомментировал инициативу депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Юрист Андрей Портнов отметил, что чиновник выставил себя посмешищем.

«Хороший вам совет — просто смотрите вдаль и ничего не произносите. Ваше единственное спасение — это если все будут думать, что вы что-то очень секретное и важное знаете и поэтому всё время молчите», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Малюська заявил, что пожизненно осуждённые — это очень сдержанные, умные и интеллигентные люди, которых он готов взять на работу.

Читайте также: Министр юстиции Украины предложил выпустить осуждённых пожизненно