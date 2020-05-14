Киев, 14 мая 2020, 11:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины разработало чёткие критерии выхода страны из карантина, заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 14 мая во время онлайн-брифинга.
Он отметил, что существует четыре этапа снятия карантинных ограничений.
Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Он коснётся спортивных соревнований, гостиниц и проведения школьных тестирований.
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