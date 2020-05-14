Киев, , 11:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины разработало чёткие критерии выхода страны из карантина, заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 14 мая во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что существует четыре этапа снятия карантинных ограничений.

«Количество новых случаев за последние семь дней на сто тыс. населения — это так называемый показатель инцидентности… для перехода на каждый этап этот показатель должен соответствовать определённому критерию. Загруженность коек с COVID-19 должна быть не более 50%. Количество тестирований — ПЦР-тестов и ИФА-тестов… за последние семь дней на 100 тыс. населения должно быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние семь дней к предыдущим семи дням должно быть на уровне 0,9−1», — рассказал Степанов.

Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Он коснётся спортивных соревнований, гостиниц и проведения школьных тестирований.

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