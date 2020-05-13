Киев, , 17:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на 22 мая запланирован следующий, второй по счету, этап смягчения карантина.

Об этом он заявил в своем видео-обращении, обнародованном вечером 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что второй этап смягчения карантина, коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и других вопросов.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что ключевое слово в нынешней ситуации — именно «смягчение».

"У нас не отмена, не конец карантина… а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться, ходить без маски, или собираться большими компаниями, или не соблюдать дистанцию», — заявил он.

Также Зеленский отметил, что следующие этапы смягчения карантина возможны только тогда, когда Украина «достигнет конкретных показателей».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует с 22 мая дальнейшее ослабление карантинных мер, «если ситуация будет двигаться по позитивному сценарию». На заседании правительства были утверждены соответствующие решения.