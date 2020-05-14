Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии можно будет снять через неделю, если эпидемиологическая ситуация серьезно не ухудшится. Об этом 13 мая заявил журналистам генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава больницы отметил, что режим ЧП был объявлен до 22 мая, и осталось чуть больше недели, до этой даты. За это время можно будет увидеть, как повлияет на ситуацию отмена части ограничений 11 мая.

«Если это не вызовет серьезного роста инфицирования, то можно будет отменить чрезвычайное положение 22 мая», — сказал Церцвадзе.

Напомним, в Грузии для предотвращения распространения коронавируса режим чрезвычайного положения ввели 21 марта на месяц. Затем он был продлен до 22 мая.

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