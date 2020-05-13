Подгорица, , 16:42 — REGNUM Один из лидеров оппозиционного блока «Демократический фронт» в парламенте Черногории Андрия Мандич 13 мая заявил, что его политсила планировала призвать всех православных верующих выйти на улицы и перекрыть все дороги до освобождения епископа Йоанникия со священниками из Никшича, но после обращения митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Амфилохия и епископского совета СПЦ передумали.

«На заседании парламентского клуба мы изменили ранее принятое решение призвать всех православных христиан блокировать Черногорию», — заявил Мандич.

Напомним, что священники 12 мая были задержаны на 72 часа за участие в митинге и богослужении в Никшиче. Их обвиняют в нарушении противокоронавирусных мер властей.