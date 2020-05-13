Москва, , 16:16 — REGNUM Законопроект о регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и лечебное питание, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Предполагается создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Порядок ведения базы и сроки предоставления информации определит правительство РФ.

Также прописывается обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Также устанавливается, что входящее в состав предоставляемого отдельным категориям граждан набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Одновременно исключается полномочие правительства РФ по утверждению перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.