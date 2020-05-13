Москва, 13 мая 2020, 16:16 — REGNUM Законопроект о регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и лечебное питание, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Предполагается создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Порядок ведения базы и сроки предоставления информации определит правительство РФ.
Также прописывается обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.
Также устанавливается, что входящее в состав предоставляемого отдельным категориям граждан набора социальных услуг обеспечение лекарственными препаратами должно осуществляться в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Одновременно исключается полномочие правительства РФ по утверждению перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.