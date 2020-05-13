Скопье, , 15:48 — REGNUM Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева 13 мая, говоря об образовании Македонии, заявила, что «этот народ был создан в 1944 году». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Захариева подчеркнула, что «никто не мешает нашим соседям самоопределяться, однако это не должно основываться на перевирании истории и антиболгарской риторике».

Также болгарская дипломат заявила, что работа совместной комиссии Болгарии и Северной Македонии по историческим вопросам должна быть продолжена.

Напомним, ранее депутат Европарламента Андрей Ковачев заявил, что Болгария может наложить вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС в случае, если работа совместной комиссии Северной Македонии и Болгарии не начнется в июне.

Захариева отказалась комментировать позицию Ковачева.

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