Москва, , 11:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) лоббирует интересы Запада, а в частности — Соединенных Штатов, в ущерб сирийскому народу. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Так, отмечается в документе, на северо-востоке Сирии сложилась сложная эпидемическая ситуация, которой активно спекулируют США.

«Вызывает удивление и настороженность тот факт, что в эту деятельность оказалась вовлечена даже Всемирная организация здравоохранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что согласно отчету ВОЗ, для эффективного противодействия пандемии необходимо якобы восстановить устойчивые поставки гуманитарной помощи, в том числе через пограничный переход «Аль-Ярубия».

Вместе с тем через этот переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал функционеров Всемирной организации здравоохранения не политизировать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а заниматься реальными действиями по оказанию гуманитарной помощи в борьбе с распространением инфекции.