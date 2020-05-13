Буэнос-Айрес, , 07:31 — REGNUM МИД Бразилии начал процесс экстрадиции в Аргентину бывшего офицера ВМС Аргентины Гонсало Санчеса, который обвиняется на родине в преступлениях, совершённых в годы правления в стране военной хунты. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба МИД Аргентины.

«12 мая МИД Бразилии уведомил наше посольство в Бразилиа, что уже считает возможным осуществить экстрадицию в Аргентину Гонсало Санчеса, скрывающегося от преследования по делу о преступлениях, совершённых в школе механиков ВМС», — говорится в заявлении.

В заявлении МИД отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес лично следит за ситуацией с экстрадицией обвиняемого в преступлениях бывшего военного, которого задержали в соседней стране 11 мая по запросу Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший аргентинский офицер Гонсало Санчес, скрывавшийся от правосудия, был задержан в городе Парати (Бразилия).Санчес обвиняется в совершении преступлений против человечества в годы правления в Аргентине военной хунты. Предполагается, что он причастен к пыткам и казням противников хунты, которые проводились в Буэнос-Айресе в конце 70-х годов прошлого века. Санчеса, который в 2005 году бежал из Аргентины, в 2013 году в Бразилии уже задерживали. В 2016 году его поместили под домашний арест. После решения в 2019 году экстрадировать его для суда на родине Санчес бежал, после чего был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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