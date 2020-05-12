Москва, , 19:08 — REGNUM Заседание совета ПА ОДКБ может состояться в формате видеоконференции. Эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателч парламента Киргизии Дастанбека Джумабекова.

Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире, а также возможность проведения в июне заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Такой формат будет необходим в связи с мерами по предупреждению распространения короновирусной инфекции. Володин отметил, что возможность дистанционного проведения заседания совета ПА ОДКБ будет обсуждать со всеми председателями парламентов Парламентской Ассамблеи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагалось, что заседание совета ПА ОДКБ состоится в мае.