Москва, , 15:43 — REGNUM Комитет Госдумы по труду и соцполитике попросит правительство РФ помочь лишившимся работы трудившимся без оформления трудового договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, соответствующее поручение комитету Госдумы поддержала нижняя палата парламента.

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что президент определил размер пособия по безработице в 12 200 рублей.

«Однако правительство ввело дополнительный критерий: человек должен быть уволен после 1 марта. Поэтому миллионы работников, с кем бизнес не считал нужным заключать трудовые договоры, оказались с пособием в 1,5 тыс. рублей», — отметил Шеин.

«Ввиду изложенного Государственная дума поручает комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратиться к правительству РФ в целях приведения постановление правительства от 17 апреля 2020 года №485 в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина от 15 апреля 2020 года», — говорится в документе.

Поручение было поддержано большинством парламентариев.