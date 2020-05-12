Москва, , 09:46 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание на оскорбление не только для чиновников, но и физлиц, внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Прежде всего, уточняется понятие оскорбление. Согласно поправкам в КоАП, оскорбление — это «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Повышаются штрафы на граждан: вместо «вилки» от 1 тыс. до 3 тыс. рублей штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. На должностных лиц — вместо прежних от 10 тыс. до 30 тыс. штраф будет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — вместо от 50 тыс. до 100 тыс. рублей санкции составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Существенно повышаются штрафы за оскорбление через СМИ, в соцсетях и в интернете, а также в ходе публичного выступления. Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 700 тыс. рублей.

Для чиновников

Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), согласно поправкам, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс., либо дисквалификацию на срок до одного года.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

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