Париж, , 08:08 — REGNUM Во Франции Конституционный совет утвердил закон о выходе из изоляции, который продлевает режим чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения до 10 июля 2020 года, передает BFM TV.

Однако совет подверг цензуре элементы, связанные с изоляцией людей и «отслеживанием» их контактов.

В отношении обработки персональных данных медицинского характера в целях «отслеживания» совет решил ограничить число людей, которые могут получить доступ к личным данным.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 11 мая, Франция приступила к первому этапу выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

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