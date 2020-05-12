Бразилиа, , 02:03 — REGNUM Бывшего главу бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемира Бендине суд приговорил к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, передает телеканал Globo.

Первый приговор в отношении Бендине был отменен в августе 2019 года из-за процессуальных нарушений. Тогда его приговорили к 11 годам тюремного заключения, однако позднее отпустили до повторного рассмотрения его дела судом первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования по делу Petrobras была выявлена коррупционная сеть. Компания еще в 2015 году оказалась в центре скандала. По итогам следствия в тюрьму попали десятки бывших чиновников, политиков и глав ведущих строительных компаний Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Топ-менеджеров бразильской Petrobras осудили по делу о коррупции