Кишинёв, , 21:13 — REGNUM Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк «уже находится в дороге, по пути в Кишинев» и собирается взять реванш с помощью ряда политиков в самой Молдавии. Об этом заявил лидер оппозиционной партии Платформа «Достоинство и правда» (DA), экс-глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе, передает ИА REGNUM.

По словам Нэстасе, Плахотнюк намерен сыграть на разногласиях и эгоизме молдавских политиков. Нэстасе добавил, что олигарх одновременно переговоры с президентом Игорем Додоном, олигархом Иланом Шором и другими политиками. «Судя по тому, что мы видим, у Плахотнюка есть все шансы вернуться в Кишинев», — добавил он.

Нэстасе заверил, что его партия не станет объединиться и голосовать с людьми Плахотнюка, Шора или Додона.

Ранее, напомним, близкая к Плахотнюку парламентская группа Pro Moldova призвала всю молдавскую оппозицию примкнуть к ним и свергнуть правительство Иона Кику. На их призыв тут же откликнулась партия «Шор» олигарха Илана Шора.

Плахотнюка, который несколько лет правил Молдавией, свергли в июне 2019 года, после чего он бежал из страны и находится в США.