Москва, , 17:25 — REGNUM С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трёх до 15 лет получат выплату в размере 10 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

«С 1 июня 2020 года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев», — заявил Путин.

Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается, указал президент.

«Каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда. И получить 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начиная с 1 июня текущего года», — пояснил Путин.

По его словам, в общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей.

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