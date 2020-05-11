Кишинёв, , 17:16 — REGNUM Проект постановления о проведении 1 ноября 2020 года выборов президента в Молдавии внесён 11 мая Партией социалистов в молдавский парламент, сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующий документ зарегистрирован парламентом Молдавии. Таким образом социалисты поддержали инициативу молдавского президента Игоря Додона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Додон 11 мая предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября 2020 года.

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