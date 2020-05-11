Москва, , 16:57 — REGNUM В России ежедневно проводится порядка 170 тысяч медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом 11 мая сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны перед началом совещания правительства по коронавирусу.

«В Российской Федерации делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире», — отметил российский лидер.

Предполагается, что число тестов в мае будет доведено до 300 тысяч тестов в день.

Напомним, в ходе совещания президент России Владимир Путин также сообщил, что экстраординарные меры по борьбе с коронавирусом помогли нарастить резервы в здравоохранении для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

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