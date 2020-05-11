Москва, , 16:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается. Об этом российский лидер сказал сегодня, 11 мая, в ходе рабочего совещания.

«Мы подошли к следующему этапу. Смягчению режима ограничений. У нас большая страна, и во всех регионах разная ситуация. Нельзя воспользоваться общей калькой», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней в России был введен 28 марта на фоне распространения коронавируса в стране.