Москва, , 15:45 — REGNUM Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 12 мая и впервые пройдёт без фактической встречи министров. Об этом информирует 11 мая пресс-служба российского МИД.

Заседание «впервые пройдет в формате видеоконференции», говорится в сообщении. В нём примет участие глава российского МИД Сергей Лавров.

Повестка мероприятия содержит 14 вопросов. В частности, главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные международные и региональные темы, взаимодействия гуманитарного характера, связанные с пандемией коронавируса. Особое внимание будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, попыткам искажения истории, героизации нацистских преступников и войне с памятниками.

В 2020 году председателем в СНГ является Узбекистан, напомнили в МИД.