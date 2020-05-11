Москва, , 13:26 — REGNUM Публикация чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности главы Россотрудничества привез в эту страну яд, является «бездоказательной провокацией». Об этом заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение», — сказала она РИА Новости.

Она добавила, что есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, однако в Чехии «далеко не все такие».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что некий гражданин, якобы связанный с Россией, три недели назад привез в Прагу яд, предназначенный для двух муниципальных политиков.

СМИ также утверждало, что злоумышленник якобы хотел отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

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