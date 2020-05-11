Кишинёв, , 08:50 — REGNUM Порядка 260 тысяч граждан Молдавии стоят в очереди на восстановление румынского гражданства, сообщает 10 мая Publika. md со ссылкой на государственного секретаря румынского департамента по связям с Молдавией Анну Гуцу.

Как отметила Гуцу, в данный момент не соблюдается установленный законодательством срок в пять месяцев, которые отведены для предоставления гражданства Румынии. В связи с чем чиновница отметила, что в действующем законодательстве имеются статьи, в которые требуется внести поправки.

«Сейчас мы в пандемии, но на основании чрезвычайного распоряжения я обсужу этот вопрос с премьер-министром Орбаном (Людовик Орбан). Ничего не обещаю, но надеюсь, что получится упростить процесс восстановления румынского гражданства», — добавила она.

Гуцу добавила, что в комиссии по гражданству работает десять человек, которые «перегружены» объемами работы, «учреждение завалено заявками», отметила чиновница.

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Напомним, в 2018 году бывший глава румынского Департамента по связям с румынами за рубежом Еуджен Томак сообщал, что в молдавском парламенте как минимум 64 из 101 депутата (две трети) на тот момент имели румынское гражданство.