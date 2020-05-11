Париж, , 08:43 — REGNUM С понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что некоторые жители Франции вернутся на работу, другие вернутся в школу после двух месяцев беспрецедентной и ограниченной изоляции, что привело к снижению эпидемии.

Свобода передвижения по территории Франции становится более гибкой. Без специального сертификата жители страны могут передвигаться на расстоянии до 100 километров.

Разрешается собрания людей численностью не более 10 человек, но органы здравоохранения настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах. Поэтому снова можно заниматься спортом в любое время суток без какого-либо разрешения, но всегда соблюдая барьерные жесты.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, ношение маски становится обязательным в общественном транспорте. Власти предоставят «10 млн масок для сотрудников транспортных компаний, чтобы распространять их среди пользователей», в том числе 4,4 млн для региона Иль-де-Франс.

Кроме того, интервалы между автобусами, трамваями, поездами метро и электричек будут сокращены. Будут открыты все станции электричек, а также станции метро, соединяющие основные парижские станции и основные транспортные узлы. Однако 60 из 302 станций парижского метро останутся закрытыми.

С понедельника, 11 мая, школы вновь откроют свои двери учителям. Дети, родители которых решили отправить их в школу, смогут вернутся в классы со вторника, 12 мая, но не более 10 человек в классе.

«Почти 86% из 50 500 школ во Франции откроются с понедельника», — заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке, добавив, что школы будут приветствовать «более 1,5 млн детей» из 6,7 млн.

Так называемые «несущественные» предприятия также смогут вновь открыться с понедельника, 11 мая. Одежда, книги, товары для красоты, цветочные магазины, парикмахерские, все непродовольственные магазины смогут открыться, при условии соблюдения мер социального дистанцирования между сотрудниками и клиентами.

Торговые центры площадью более 40 000 квадратных метров также могут быть вновь открыты, за исключением региона Иль-де-Франс. Кафе, бары, рестораны останутся закрытыми.

Если крупным музеям придется ждать июня, небольшие музеи снова смогут приветствовать посетителей в этот понедельник. Медиабиблиотеки и библиотеки должны быть открыты. Что касается кинотеатров, концертных залов и других театров, то они не откроются в этом месяце.

В департаментах, наименее затронутых эпидемией (те, которые классифицируются органами здравоохранения как «зеленые зоны»), теперь могут открыться парки, сады и пляжи. Однако это правило более строгое в департаментах с «красной зоной», где префектуры будут изучать данный вопрос в каждом конкретном случае.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции готовится подписать контракты с четырьмя французскими компаниями, которые начали производить маски, чтобы уменьшить зависимость страны от китайского производства.

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