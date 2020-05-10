Брюссель, 10 мая 2020, 21:36 — REGNUM НАТО будет ядерным альянсом до тех пор, пока ядерная угроза исходит от его противников, заявил 10 мая генсек военного блока Йенс Столтенберг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Генсек альянса при этом подчеркнул, что военный блок является оборонительным, то есть стремящимся обеспечить мир и не планирующим провокаций конфликтов. Однако он должен сдерживать агрессию.
Также Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в создании угрозы, в «агрессивных акциях». Через запятую он сказал и об угрозе со стороны Северной Кореи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая высокопоставленный американский чиновник заявил, что ядерное оружие должно и дальше размещаться в странах — союзниках американцев по НАТО.
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