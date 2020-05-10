Брюссель, , 21:36 — REGNUM НАТО будет ядерным альянсом до тех пор, пока ядерная угроза исходит от его противников, заявил 10 мая генсек военного блока Йенс Столтенберг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Столтенберг «Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным».

Генсек альянса при этом подчеркнул, что военный блок является оборонительным, то есть стремящимся обеспечить мир и не планирующим провокаций конфликтов. Однако он должен сдерживать агрессию.

Также Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в создании угрозы, в «агрессивных акциях». Через запятую он сказал и об угрозе со стороны Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая высокопоставленный американский чиновник заявил, что ядерное оружие должно и дальше размещаться в странах — союзниках американцев по НАТО.

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