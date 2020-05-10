Штат Калифорния, США, , 22:46 — REGNUM Член законодательного собрания американского штата Калифорния Лорена Гонсалес послала к черту Илона Маска за его решение перенести штаб-квартиру и производство компании Tesla в Неваду. Об этом 10 мая она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

«К черту Илона Маска», — говорится в сообщении представителя власти штата, на которое подписчики отреагировали резкой критикой в адрес самой Гонсалес.

Так, пользователи сети упрекнули местную чиновницу в нежелании сохранить для штата второго по величине экспортера и крупнейшего производителя, который предоставляет рабочие места и отчисляет налоги в местный бюджет.

После критики в свой адрес Гонсалес попыталась реабилитироваться и сообщила, что штат «немало субсидировал компанию, которая всегда неуважительно относилась к безопасности работников и их благополучию. Ввязывалась в нападки на профсоюзы и преследует слуг общества».

Она также отметила, что если бы она свое разочарование выразила не столь агрессивным способом, то ее голос не был бы услышан. Однако, в ответ на это подписчики ей предрекли скорый закат карьеры.

Напомним, 9 мая основатель Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter о том, что компания может в ближайшее время перенести штаб-квартиру из города Пало-Альто в Калифорнии в другой штат.

Однако, после этого заявления в компании Tesla приняли решение возобновить работы на заводе в американском городе Фримонт в штате Калифорния, что связано с отменой властями штата Калифорния запрета на функционирование ряда предприятий из-за распространения коронавируса нового типа в США.

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