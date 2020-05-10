Москва, , 12:13 — REGNUM Нужен не патриотизм вообще, а патриотизм как чувство гордости за те справедливые дела, которые твоя страна делает внутри и вовне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 10 мая, комментируя высказывания Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, президент заявил, что национальная идея России заключается в патриотизме, но этот патриотизм должен быть не «квасным», а направленным на развитие страны.

«Владимир Путин не в первый раз пытается свести национальную идею России просто к чувству патриотизма, и всякий раз это не работает, потому что звучит поверхностно.

В 1918 году великий русский философ Евгений Трубецкой очень точно, на мой взгляд, сформулировал суть этого вопроса: «Особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не воодушевляется идеей родины как такой, служением русскому как тако­му. Чтобы отдаться чувству любви к родине, нам нуж­но знать, чему она служит, какое дело она делает. И нам нужно верить в святость этого дела, нам нужно созна­вать его правоту. Нам нужна цель, которая бы поднимала наше народное дело над национальным эгоизмом».

В 1990-е наше новое государство бросило на произвол судьбы миллионы соотечественников за пределами своих «самоурезанных» границ — мы что, должны его продолжать любить так же, как и прежде? А произведенная «прихватизация» народного достояния, ситуация, когда во время экономического кризиса государство перекладывает его бремя на плечи народного большинства, которое страдает, в то время как число миллионеров в стране растет, — это что, повод для патриотизма? А вот реальные действия по обеспечению национальных интересов России, как это было в 2008 году в Южной Осетии и в 2014 году в Крыму, — да, это повод для укрепления патриотического чувства. С другой стороны, пятилетняя аморфность в Донбассе — уже шаг назад.

Это я говорю к тому, что в чувстве патриотизма присутствуют многие составляющие: любовь к своей стране, любовь к своему государству, любовь к своему народу… Эти векторы могут совпадать, а могут расходиться. Когда летом 1917 года русские солдаты покидали русско-германский фронт, они выражали тем самым вовсе не отсутствие любви к своей родине или к своему народу, но лишь враждебность к никчёмному Временному правительству, которое они не считали своим и от которого ничего хорошего для себя не ждали. В 1941 году эти составляющие вновь полностью совпали, а в 1991 году эта триада опять распалась.

Теперь мы опять собираем их в единое целое. Делать это надо основательно, с опорой на уроки истории. Нужен не патриотизм вообще, не просто гордость за мощь своей страны. Это слабо.

А вот патриотизм как чувство гордости за те справедливые дела, которые с опорой на имеющуюся мощь твоя страна делает внутри и вовне, радость от жизни в справедливом государстве — другое дело!

Одним словом, без этой важнейшей составляющей нашей национальной идеи — справедливости — патриотизм не укрепить. Более того, он неизбежно в критической ситуации даст сбой», — отметил Михаил Демурин.