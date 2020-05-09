Париж, , 16:05 — REGNUM В Париже снимают запрет на занятия спортом в течение дня, начиная с понедельника, 11 мая, передает BFM TV.

«Парижане снова смогут бегать трусцой в течение дня. Запрет на занятия спортом в общественных местах между 10 и 19 часами отменен», — объявили в штаб-квартире полиции Парижа.

Однако командные виды спорта остаются под запретом даже на открытом воздухе.

В дополнение к этому вновь открываются места, очень излюбленные бегунами: Винсенский лес, Булонский лес, а также Марсово поле и эспланада Инвалидов.

Парки и сады остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

Тем не менее, власти отмечают, что регион Иль-де-Франс по-прежнему остается в «красной зоне» и что, несмотря на эти новые послабления, успех первого этапа выхода из изоляции «будет зависеть от неукоснительного соблюдения санитарных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 60 станций метро останутся закрытыми после 11 мая, дня выхода из изоляции.

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