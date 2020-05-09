Париж, , 09:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции объявило о выделении почти 700 миллионов евро для финансирования премий всем медицинским и социальным работникам, передает BFM TV.

«Чтобы полностью признать их сильную мобилизацию и участие в управлении кризисом в области здравоохранения, правительство решило выплатить исключительный бонус профессионалам независимо от их статуса», — говорится в заявлении министерства.

Для тех, кто работал в 33 департаментах, наиболее пострадавших от эпидемии, премия составит 1500 евро. Для остальных — 1000 евро.

«Этот бонус будет выплачен в ближайшие недели. Он не будет облагаться налогом и взносами в систему социального обеспечения», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 60 станций метро останутся закрытыми после 11 мая, дня выхода из изоляции.

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