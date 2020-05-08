Минск, , 23:45 — REGNUM Бывший глава Парка высоких технологий Белоруссии, бывший посол этой страны в США Валерий Цепкало заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Белоруссии президентских выборах.

Напомним, что выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Цепкало пишет на своей странице в социальной сети Facebook, что он принял решение баллотироваться на пост президента Белоруссии.

«У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси», — написал Цепкало.

Напомним, что Цепкало был директором Парка высоких технологий Белоруссии в период с октября 2005 по март 2017 года. До этого он был помощником президента Белоруссии в сфере науки и технологий. В 1997—2002 годах Цепкало был послом Белоруссии в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии граждане собирают подписи за то, чтобы глава правительства республики Сергей Румас выдвинул свою кандидатуру на выборах президента.

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