Минск, 8 мая 2020, 23:45 — REGNUM Бывший глава Парка высоких технологий Белоруссии, бывший посол этой страны в США Валерий Цепкало заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Белоруссии президентских выборах.
Напомним, что выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Цепкало пишет на своей странице в социальной сети Facebook, что он принял решение баллотироваться на пост президента Белоруссии.
Напомним, что Цепкало был директором Парка высоких технологий Белоруссии в период с октября 2005 по март 2017 года. До этого он был помощником президента Белоруссии в сфере науки и технологий. В 1997—2002 годах Цепкало был послом Белоруссии в США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии граждане собирают подписи за то, чтобы глава правительства республики Сергей Румас выдвинул свою кандидатуру на выборах президента.
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