Москва, , 23:25 — REGNUM У границ России за неделю было замечено 19 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 8 мая официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Кроме этого, по данным ведомства, воздушную разведку вдоль российских границ вели пять беспилотников иностранных государств.

Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Ни в одном из случаев дежурными силами ПВО не было допущено нарушений воздушного пространства России.