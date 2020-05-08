Душанбе, , 23:14 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон отметил, что победа над фашизмом стала возможной лишь благодаря сплочённости и мужеству всех народов СССР.

В ходе беседы глава Таджикистана подчеркнул, что подвиг «наших отцов и дедов на полях сражений» навсегда останутся в памяти будущих поколений «предметом вечной гордости, ибо они обеспечили достойную жизнь» и подарили мир и свободу».

"Их героизм и самоотверженность навсегда сохранятся в нашей памяти. Уверен, что День Победы и в дальнейшем будет служить для поступательного развития отношений Таджикистана и России», — добавил Рахмон.

Главы государств также обсудили ряд текущих вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнёрства.